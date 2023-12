Natale 2023: le illuminazioni più belle

Se quest’anno è andato a Gucci l’onore di illuminare la Galleria Vittorio Emanuele di Milano, è invece Dior, in un turbinio di farfalle dorate a decorare la scalinata di Piazza di Spagna a Roma. Appare ormai consuetudine per le maison del lusso mettere il proprio savoir faire a disposizione delle più grandi capitali mondiali, investendo in meravigliose decorazioni durante il periodo che porta al Natale. Esperienze emozionanti, capaci di coinvolgere cittadini e turisti. La redazione moda di Panorama ha raccolto alcune delle iniziative più spettacolari di questo Natale 2023.

L’albero di Natale di Gucci a Milano

Composto da 78 gift box chiuse dall’iconico morsetto Gucci, l’albero di Natale creato dalla maison fiorentina per addobbare Galleria Vittorio Emanuele a Milano nasce in collaborazione con ForMattArt, un’associazione culturale di promozione sociale che promuove attività finalizzate alla solidarietà sociale e all’educazione. A loro andrà parte dei materiali che compongono le gift box. Le volte della Galleria sono poi illuminate da luci LED a impreziosire la struttura di ferro e vetro originale e a riflettere la luce dell’ottagono che ne rappresenta il fulcro.

(Photo by Antonio Masiello/Getty Images)

Le farfalle dorate di Dior a Roma

Città natale della direttrice creativa Maria Grazia Chiuri, quest’anno il Natale di Roma si illumina dei colori di Dior. Decorato con un nastro impreziosito dalla firma «Christian Dior Around the World» e ricoperto da più di 700 farfalle dorate, l’albero in Piazza di Spagna è adornato da flaconi luminosi delle più irresistibili fragranze della Maison, come Miss Dior e L'Or de J'adore, ultimo gioiello olfattivo reinventato da Francis Kurkdjian. Sulla sua cima svetta una stella, simbolo supremo di buona fortuna di Monsieur Dior, che illumina questa meravigliosa apparizione. Ma il Natale di Dior non finisce qui. Grazie a un accordo con l’assessorato, la maison francese illumina anche 15 strade fuori dal centro storico, per complessivi 7,5 chilometri. Piazze e vie di quartieri che senza questo progetto non avrebbero potuto godere delle magiche atmosfere del Natale.

(Four Seasons)

Una pausa magica con Acqua di Parma al Four Seasons di Milano

Unwrapping Christmas è il Natale da scoprire come un dono - che trasforma il Four Seasons Hotel Milano nella location in cui ogni elemento di una confezione regalo prende vita e diventa protagonista della magica atmosfera che incanta gli ospiti, grazie alla creatività del suo Direttore Artistico Vincenzo Dascanio e all'arte di una delle Maison Italiane più iconiche nel mondo, Acqua di Parma. Un'atmosfera, quest'anno, che vuole celebrare i sensi rendendo protagonisti gli elementi del Natale; i piccoli dettagli che custodiscono e abbelliscono un dono, creando immediatamente l'emozione, diventano importanti, in questo speciale momento dell'anno. Gli elementi materici delle Feste invadono gli spazi, la vista si risveglia, circondata dai velluti, dai nastri, dai fiocchi, dalla carta colorata – ispirata alle palette del Brand Acqua di Parma - mentre l'immancabile gusto è stuzzicato dall'arte di Four Seasons, nell'attesissima atmosfera delle Feste nel quadrilatero della moda.

(Louis Vuitton)

L’albero di Louis Vuitton a Londra

La maison francese e l’hotel Claridge’s condividono una lunga storia che inizia nel 1854, anno di nascita di entrambe le realtà. Nel 1850 Monsieur Louis Vuitton stesso fu nominato layetier personale (in altre parole, addetto alla preparazione delle valigie) dell'imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III. L'imperatrice fece di Claridge's la sua residenza invernale e fu proprio Louis Vuitton a prepararle i bauli per i suoi soggiorni. In questo Natale, le due realtà si incontrano nuovamente in un albero composto da 15 tronchi cromati disposti verticalmente e di diverse altezze, che si ergono a creare la tradizionale silhouette dell'albero di Natale e riflettono l'architettura Art Déco dell'hotel. In cima ai tronchi argentati e in mezzo al paesaggio innevato che circonda l'albero sono presenti 21 mascotte Louis Vuitton, tra cui Babbo Natale in persona.

(Valentino)

Il Natale PPP Pink di Harrod’s a Londra

Un albero di Natale alto nove metri che brilla nella tonalità iconica della maison, il rosa shocking creato dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli. Il Natale di Valentino a Londra non finisce però qui. All’interno del centro commerciale di lusso Harrod’s, una serie di outfit e accessori in Valentino Pink PP sono sospesi su scatole regalo natalizie decorata con fiocchi, nastri ed effetti di luce, mentre un food truck Chaisan servirà cioccolata calda e biscotti, invitando i visitatori a prendersi un momento per “assaporare” la magia del Natale.