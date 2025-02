Milano Fashion Week: il meglio dalle passerelle

La sfilata di Jil Sander si dispiega come una luminosa metafora d’amore, un dialogo tra ombra e luce, tra rigore e morbidezza. Il buio avvolge la passerella, un sipario profondo da cui emergono figure scolpite, immerse in una colonna sonora onirica che culla lo spettatore in un vortice ipnotico.

L’oscurità, lontana dall’essere un limite, diventa la tela su cui si accendono dettagli vibranti: fioriture improvvise su abiti neri, piume e foglie che spuntano da lane inglesi, nastri che incorniciano silhouette scultoree. È un’eleganza urbana e notturna, dove la sartorialità si eleva in un equilibrio perfetto tra tensioni materiche e contaminazioni estetiche.

I richiami alla New Wave emergono nella libertà con cui i codici della tradizione vengono sovvertiti. Il nero si fa luce nelle lunghe strisce di paillettes, nelle superfici laccate e negli inserti metallici che punteggiano abiti e accessori. Cappotti dal taglio rigoroso si arricchiscono di dettagli in shearling blu, mentre la maglieria, in alpaca e cashmere, gioca con volumi estremi, ora avvolgente, ora ridotta all’essenza.

Nella palette cromatica, lampi di argento, rosso, bordeaux e lilla irrompono su una base dominata da bianco, nero e grigio, amplificando il gioco di contrasti che attraversa l’intera collezione. La costruzione sartoriale è raffinata, ma mai statica: una zip inattesa, un colletto ricamato, un inserto borchiato spezzano la perfezione formale, lasciando intravedere una sensualità sottile, quasi segreta.