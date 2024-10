In Viaggio a New York con la donna Armani

In occasione dell’inaugurazione del nuovo edificio in Madison Evenue a New York - che si estende per ben 9mila metri quadri su dodici piani e con otto vetrine su strada - Giorgio Armani ha finalmente presentato la sua Collezione Primavera/Estate 2025.

L’ultimo show di Re Giorgio ci porta In Viaggio, citando il titolo della collezione, aprendo la passerella proprio con l’arrivo della donna Armani nella grande mela con al seguito un portantino con le sue valigie. Dopo di lei sfila il suo intero guardaroba caratterizzato da un’estetica anni ’30 e '40 che si fonde con l’ispirazione orientale, modello a cui Armani spesso attinge.

E così prende vita una collezione elegante e sensuale, indiscutibilmente Armani, dove le brillanti tonalità del beige, del bronzo e del grigio sposano tessuti morbidi e impalpabili che fluttuano in passerella, portando il fascino vintage a un nuovo livello di raffinatezza.

Per il giorno Re Giorgio pensa a lunghi scamiciati con pantaloni di seta dalle tonalità calde, abbinati a foulard e maxi bag contenenti tutto il necessario per affrontare la city, oppure delicati shorts sopra il ginocchio e camicie trasparenti dalla scollatura cut-out. La sera invece giacche e lunghi abiti si impreziosiscono con luminose paillettes e tessuti jacquard dai toni pastello, chiudendo la sfilata con un prezioso vestito da sera con ricami floreali.