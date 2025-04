“Non solo Calcio”, arriva il nuovo podcast di Panorama che svela i retroscena dello sport

Calcio, sport, e molto di più. Parte domani “Non Solo Calcio”, il nuovo podcast di Panorama condotto da Mimmo Cugini, che racconta il mondo dello sport da una prospettiva unica. Ogni episodio esplora non solo ciò che accade in campo, ma anche i retroscena, le interviste, le anticipazioni e gli intrecci con politica, economia e società. Con uno sguardo sempre attento alle novità e ai progetti che muovono il sistema sportivo, “Non Solo Calcio” vi porta dietro le quinte del mondo sportivo.

Si parte domani con un argomento scottante: “Nuovo San Siro. Ecco perché è la volta buona” è il titolo della prima puntata. Il progetto per il nuovo stadio di Milano sta entrando nella sua fase decisiva. Con Inter e Milan che finalmente si uniscono per abbattere il leggendario San Siro e costruirne uno nuovo, più grande e moderno, il futuro della casa del calcio milanese è pronto a prendere forma. Un impianto da circa 71.000 posti con la zona hospitality molto più grande di quella attuale. La documentazione è stata presentata al Comune dopo non poche difficoltà, ma adesso tutti vanno nella stessa direzione, dal sindaco Sala alle proprietà dei due club. La spinta è arrivata dagli americani: per Redbird e Oaktree avere un impianto di proprietà è assolutamente prioritario.

Non perdetevi questo viaggio dentro e fuori dagli stadi.

Ascolta “Non Solo Calcio” da domani, ogni settimana, sulla pagina podcast di Panorama e sulle principali piattaforme.