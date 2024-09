Daniel Lee riparte dalle radici di Burberry

Sono le note dolci e costanti di un pianoforte che aleggiavano nell’aria a dettare il ritmo sulla passerella di Burberry, dove i modelli hanno presentato la nuova collezione Summer 2025. Con l’architettura brutalista del National Theatre di Londra che ha fatto da sfondo all’evento, la passerella si è sviluppata tra le opere moderniste realizzate dall’artista britannico Gary Hume per l’occasione.

In passerella abbia visto Burberry, o meglio forse l’ultimo tentativo di Daniel Lee di portare lustro alla maison. Dopo mesi di voci e supposizioni, il destino del direttore creativo a capo della maison sarà probabilmente deciso dopo quest’ultima sfilata.

Per questa collezione il designer ha preso in mano le radici del marchio, dalla tipica fantasia Check alle silhouette familiari, donando loro un taglio moderno. Puntando tutto sulle giacche outwear, Lee ha portato in passerella trench decostruiti, giacche per la pioggia cropped e mantelle con fiocco al collo. Facendoci anche un po' sognare, Burberry ha proposto un mini dress ricoperto di paillettes nascondendolo in un parka over per le serate più spregiudicate, mentre pantaloni over e sartoriali si alternavano tra loro.

Le borse per la prossima stagione si fanno capienti, realizzate con pelle martellata e camoscio oppure decorate dal solito Burberry Check. La palette colori non si è discostata dalla comfort zone del marchio, hanno sfilato infatti sfumature dei bianchi, dei beige, dei grigi e dei verdi che hanno tinto tessuti leggeri come il popeline di seta e il lino.