Estate a tutta birra

Il due agosto, in tutto il mondo, si celebra la Giornata Internazionale della Birra. Un evento nato a Santa Cruz in California nel 2007 per raccontare una delle bevante più antiche e apprezzate, il cui mercato globale mira ad avvicinarsi ai 150 miliardi di dollari entro il 2028, con un tasso composto di crescita annuale pari al 3,72%.

Consumata — secondo i dati raccolti da AssoBirra — soprattutto durante la bella stagione, la birra risulta amata da tutte le generazione, a partire dalla Gen X che dichiara di berla in media quattro volte alla settimana (54%), mentre Millennials e Gen Z la consumano tre volte a settimana (48%). «La birra conferma ancora una volta il suo carattere trasversale e la sua centralità nelle abitudini di consumo degli italiani, anche e soprattutto durante la stagione estiva» commenta Andrea Bagnolini, direttore generale di AssoBirra. «Tali fattori permettono alla birra di stimolare, accompagnare e arricchire l’esperienza vacanziera, contribuendo a evocare sensazioni e ricordi, rafforzando il legame con la cultura enogastronomica del nostro Paese e aprendo le porte alla scoperta di tradizioni e patrimoni culturali locali».

Lager si conferma la birra preferita, scelta da un intervistato su due (50%), seguita dalla Pilsner (41%), Blanche (31%), Weiss (28%), Indian Pale Ale (22%), Belgian Ale (18%) e American Pale Ale (11%). «La birra, nelle sue molteplici varietà e modalità di consumo, rappresenta un tassello fondamentale dell’estate degli italiani, rinnovando ogni anno il piacere della convivialità e della scoperta» prosegue Bagnolini. Tre intervistati su quattro (75%) associano infatti la birra a sensazioni legate a tutti gli aspetti del benessere.

E se non fosse soltanto una sensazione? Negli ultimi anni, la birra è diventata un ingrediente popolare anche nel settore della cosmesi grazie alle sue proprietà benefiche per la pelle e i capelli, grazie alle sue proprietà antiossidanti — luppolo e orzo — che aiutano a combattere i radicali liberi, prevenendo l’invecchiamento precoce della pelle, ma anche grazie alla sua concentrazione di vitamina del gruppo B, essenziali per la salute di pelle, e minerali come il silicio che rinforza i capelli e ne stimola la crescita. Gli zuccheri presenti nella birra possono inoltre aiutare a trattenere l’umidità della pelle, mantenendola idratata.

Sono così sempre più numerosi i prodotti che vantano la birra tra i loro ingredienti. Da shampoo e balsami che promettono capelli lucenti e forti, maschere per il viso purificanti, scrub e lozioni. Persino saponi e bagnoschiuma vengono frequentemente prodotti con la birra per sfruttarne le proprietà idratanti e calmanti, essenziali soprattutto durante l’estate, o dopo l’esposizione al sole.

Il Beer Yeast Shampoo di Benton contiene lievito da birra al 10%, un principio attivo ricco di proteine, vitamine e antiossidanti, idratante e antinfiammatorio, che accelera la rigenerazione cellulare e migliora la crescita dei capelli, aiutandoli a diventare più sani e più forti.