Ue: «Manovra italiana non pienamente in linea», ma non servirà una legge correttiva

Da Bruxelles è arrivato l'atteso giudizio sulla manovra economica del governo. Secondo Bruxelles si tratta di una legge «non pienamente in linea» con le disposizioni dell'Unione. Non sarà necessaria però alcuna manovra correttiva, ha detto il Commissario Ue all'economia, Gentiloni. Quella italiana è una situazione analoga a quella di altri 8 paesi, Germania inclusa.

«Non si tratta di una bocciatura, si tratta di un invito alla prudenza di bilancio e di un invito a utilizzare al meglio le risorse comuni europee", ha detto il commissario europeo Paolo Gentiloni in conferenza stampa rispetto al parere Ue sulla manovra dell'Italia. "Noi per definizione abbiamo un rapporto costruttivo col Governo italiano, come con i governi dell'Unione in generale", ha detto. Nel caso di questa legge di bilancio "la nostra opinione dice che non è pienamente in linea con le raccomandazioni europee", tradotto "non è una bocciatura»

Secco il commento del Ministro dell'economia: «Accogliamo il giudizio della commissione - così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sul giudizio espresso dalla commissione sulla manovra -. Tutto come previsto: nonostante l'eredità dell'impatto negativo di energia e superbonus andiamo avanti con sano realismo»