Test di medicina venduti, il ministero convoca i rettori

Il Ministro dell'università e della ricerca, Anna Maria Bernini, ha convocato i rappresentanti della Conferenza dei rettori italiani e del Cisia, il Consorzio che si occupa dei nuovi TOLC (test per l'ingresso nelle facoltà di Medicina) per conto della CRUI in riferimento all'esposto su una presunta compravendita dei test per l'ammissione al corso di laurea di Medicina che si è svolto nei giorni scorsi. Il Ministero ha aperto una procedura d'indagine chiedendo informazioni e chiarimenti al fine di stabilire il regolare svolgimento delle prove di ingresso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia oppure, al contrario, che il sistema è stato violato con rischio di ricorsi a pioggia.