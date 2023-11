Sciopero di venerdì 17, Bombardieri: «Precettazione atto di squadrismo istituzionale»

Nella serata di martedì 14 novembre una nota del Mit, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato dal leghista Matteo Salvini, ha chiarito che è partita la lettera di precettazione per lo sciopero generale di venerdì 17 firmata dal vicepremier e ministro. L’ordinanza riduce la mobilitazione da 8 a 4 ore, dalle 9 alle 13. Nel mirino del governo infatti, soprattutto lo stop di 8 ore a turno, 24 ore complessivi, nel settore dei trasporti, da quello locale alle ferrovie, dal trasporto marittimo ai taxi, anche se è stato ritirato quello che avrebbe investito il trasporto aereo.



Il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, parlando della precettazione dello sciopero per il settore dei trasporti e della manifestazione in programma venerdì a Roma in piazza del Popolo con la Cgil, ha detto: «Risponderemo ad un atto di squadrismo istituzionale con la partecipazione ad una grande manifestazione».

«Precettino finché gli pare, noi non ci fermiamo», ha commentato invece il segretario generale della Cgil Maurizio Landini.