Salvini: "Baby gang, abbassare sotto i 14 anni l'etÃ  per essere puniti"

Nel prossimo Consiglio dei ministri potrebbe esserci una nuova norma restrittiva sulle baby gang. Ad annunciarlo è stato il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che ha parlato anche di interventi sul reato di spaccio e su riflessioni a proposito dell’età minima per essere imputabili: “Abbassare l'età per essere imputabili è utile perché il 14enne che gira con un coltello o con una pistola, è capace di intendere e volere e se sbaglia, se uccide, se rapina, se spaccia deve pagare come paga un 50enne".

Salvini ha anche chiusa all’ipotesi di modifica della legge elettorale: “La legge è questa e non cambia: si voterà il prossimo giugno e non è serio cambiare un anno prima delle elezioni".

Sulla manovra: “Ho letto ricostruzioni fantasiose. Saremo unanimi, concordi, seri e concreti. Abbiamo davanti 4 anni abbondanti e porteremo avanti gli impegni presi. L'obiettivo comune è mettere i soldi che ci sono, pochi o tanti lo vedremo, per l'aumento di stipendi e pensioni".