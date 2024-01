Saldi al via, gli italiani spenderanno 267 euro a testa

Scatta la stagione dei saldi invernali e, secondo quanto emerge da un sondaggio Ipsos per Confesercenti, quattro italiani su dieci hanno già pianificato i loro acquisti con un budget medio previsto di 267 euro. A questa quota di mercato si aggiunge un ulteriore 56% che acquisterà in caso di offerta interessante e che quindi non ha preventivato la spesa.

Le incertezze legate al cambiamento climatico complicano, però, il lavoro dei commercianti: le temperature eccezionalmente miti registrate tra ottobre e dicembre hanno quasi dimezzato (-46%) gli acquisti delle collezioni autunno-inverno, ed i negozi arrivano ai saldi senza avere praticamente mai avuto l'occasione di venderle a prezzo pieno. "Bisogna rivedere le norme che disciplinano le vendite di fine stagione", commenta Beniamino Campobasso, Presidente nazionale di Fismo Confesercenti. "I saldi iniziano in un periodo eccessivamente precoce rispetto al fine stagione - osserva -, laddove, se si espletassero nel giusto periodo, rappresenterebbero un'occasione di grande interesse economico, sia per gli operatori commerciali che per i consumatori".