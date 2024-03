Sainz salta il Gp del Qatar: operato di appendicite

Carlos Sainz non correrà il Gp del Qatar in programma a Losail. Lo ha annunciato la Ferrari con un comunicato ufficiale spiegando che lo spagnolo deve essere operato perché colpito da un attacco di appendicite: "A Carlos Sainz è stata diagnosticata un'appendicite e dovrà essere operato. A partire dalle FP3 e per il resto del fine settimana, sarà sostituito dal pilota di riserva Oliver Bearman. Oliver quindi non prenderà più parte a questo round del Campionato F2. La famiglia Ferrari augura a Carlos una pronta guarigione".