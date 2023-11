Putin al G20: «Dobbiamo pensare a come far finire la tragedia in Ucraina»

«Occorre mettere fine alla tragedia in Ucraina. Comunque la Russia non ha mai rifiutato negoziati di pace con l'Ucraina. Non è stata la Russia, ma l'Ucraina ad annunciare pubblicamente che si ritirava dal processo negoziale». Sono queste le parole del presidente russo, Vladimir Putin nel suo discorso in videoconferenza al G20.

Frasi che sembrano aprire ad uno spiraglio di pace con Kiev