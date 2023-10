Il Premio Nobel per la Medicina del 2023 è stato conferito a Katalin Karikó e Drew Weissman per il loro fondamentale contributo alla creazione dei vaccini a mRNA, che hanno reso possibile la realizzazione dei vaccini anti-COVID-19. Questa scoperta ha rivoluzionato la nostra comprensione dell'interazione tra la molecola di RNA messaggero e il sistema immunitario, come indicato dalla Fondazione Nobel.