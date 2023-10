Portogallo: dal 2024 stop all'esenzione fiscale per i pensionati stranieri

Il Portogallo non sarà più un paradiso fiscale per i pensionati stranieri che avevano scelto di trasferirsi nel Paese più occidentale d'Europa per evitare di pagare tasse elevate sulle loro pensioni o addirittura godere di esenzioni fiscali.

Il primo ministro portoghese Antonio Costa ha annunciato in un'intervista con la CNN che a partire dall'anno prossimo, il Portogallo non concederà più l'esenzione fiscale ai pensionati stranieri. Costa ha sottolineato che mantenere questa esenzione in futuro sarebbe sinonimo di prolungare un'iniquità fiscale ingiustificata e potrebbe contribuire in modo indiretto all'aumento dei prezzi nel mercato immobiliare.

Il governo socialista ha dichiarato che il regime di esenzione fiscale rimarrà in vigore per i pensionati stranieri che già ne hanno beneficiato.