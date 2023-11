Pensioni, Durigon: «Quota 41 entro fine legislatura»

"Piaccia o non piaccia, la riforma della professoressa Fornero è erosa. In via di superamento, come la Lega ha promesso. Entro la legislatura, manterremo un'altra promessa: la realizzazione di quota 41".

Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro della Lega Claudio Durigon.

"Questa finanziaria non sarà quella della riforma pensionistica che noi vorremmo. Però è certamente quella che crea il percorso per arrivarci", ha aggiunto Durigon.

Sul problema delle pensioni dei medici, che intanto hanno già annunciato sciopero, "C’è stata un’incongruità, che peraltro rischia di essere incostituzionale. Il governo sta lavorando perché questa norma venga espunta dalla manovra. Tra l’altro, il rischio lo corriamo nella sanità ma anche negli enti locali: rischiamo l’uscita repentina del personale che sta gestendo, per dire, le pratiche del Pnrr".

Quanto alle voci di un inasprimento della Fornero, "Sono cambiati diversi parametri e abbiamo migliorato ciò che pareva intoccabile. Non dimentichiamo che nelle nostre due manovre siamo riusciti a rispondere a due esigenze precise e indiscutibili: nel 2022 abbiamo aiutato famiglie e imprese in difficoltà per gli aumenti energetici. Quest'anno abbiamo dato una prima, importante sforbiciata al cuneo fiscale".