Ore 9.00 - Grande attesa per il discorso di Putin

È cominciata sulla Piazza Rossa del Cremlino la parata per la festa del Giorno della Vittoria del 9 maggio a Mosca. Una parata ed un giorno tanto atteso, da settimane. Per molti oggi Putin avrebbe dovuto dichiarare vinta e terminata l'invasione in Ucraina. Niente di tutto questo. C'è perciò molta attesa per il discorso del leader russo