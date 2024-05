Omicidio di Yara: i legali di Bossetti potranno esaminare per la prima volta i reperti dell'inchiesta

L'atteso processo di Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, ha preso il via presso la Corte d'Assise di Bergamo. Quest'udienza segna un momento cruciale, poiché i legali di Bossetti hanno ottenuto per la prima volta l'opportunità di esaminare i reperti dell'inchiesta.

Gli avvocati della difesa, Claudio Salvagni e Paolo Camporini, avevano richiesto nuove analisi sui reperti, in particolare sui leggings e sugli slip da cui è stata estratta la traccia di DNA, considerata la prova chiave contro il muratore di Mapello. Tuttavia, la Cassazione ha respinto questa richiesta, consentendo alla difesa solamente di visionare i reperti.

In aula erano presenti non solo i difensori e i consulenti di Bossetti, ma anche la procuratrice Letizia Ruggeri, il procuratore aggiunto Maria Cristina Rota e gli avvocati rappresentanti la famiglia Gambirasio, Enrico Pelillo e Andrea Pezzotta.