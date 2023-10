Nobel all’Economia a Claudia Goldin per i suoi studi sul gender gap nel mondo del lavoro

Il Premio Nobel per l'Economia del 2023 è stato conferito a Claudia Goldin, economista statunitense e docente presso Harvard, in riconoscimento dei suoi studi sul divario di genere nel mercato del lavoro. Questo prestigioso riconoscimento è stato assegnato a questa rinomata economista americana nata nel 1946 per il suo contributo significativo nel migliorare la comprensione dei risultati del lavoro femminile nel mercato. Goldin ha anche una notevole esperienza nel campo, avendo servito come co-direttrice del Gender in the Economy Study Group del NBER (National Bureau of Economic Research) e come direttrice del programma Development of the American Economy della NBER dal 1989 al 2017.