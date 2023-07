E' morto Milan Kundera. Lo scrittore ceco si è spento all'età di 94 anni. A darne notizia è stata la televisione ceca. Famoso in tutto il mondo per i suoi scritti, l'opera più nota è stata il romanzo L'insostenibile leggerezza dell'essere. Era nato a Brno, nell'allora Cecoslovacchia (attualmente in Repubblica Ceca), il 1º aprile del 1929.