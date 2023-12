Meloni: «Consiglio Europeo in chiaro scuro»

«Il bilancio del consiglio europeo è in chiaroscuro. bene per l’allargamento all’Ucraina, obiettivo considerato da molti difficile, e dove l’Italia giocava un ruolo di primo piano. Nessuna soluzione invece per il bilancio ma non sono pessimista, credo che la soluzione verrà trovata nel prossimo consiglio europeo dove nella bozza di oggi vedo che sono stati raggiunti gli obiettivi che avevamo richiesto». Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo punto stampa al termine del Consiglio Europeo.

«Sul Medio Oriente discussione approfondita. Ci sono divergenze che hanno reso il lavoro difficile. Siamo d’accordo nel condannare gli attacchi di Hamas e che la soluzione ideale sia quella dei due popoli in due stati. Per l’immigrazione è passato per intero un paragrafo nostro e che prima non era inserito su rimpatri e lotta ai trafficanti. Insomma la visione ormai da questo punto di vista è stata recepita».