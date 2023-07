Manfredonia, un indagato per la morte dei bimbi

C'è un indagato nell'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura di Foggia in relazione alla morte dei due fratellini di 7 e 6 anni deceduti martedì 11 luglio 2023 nella vasca per irrigazione che si trova a poche decine di metri dal podere in cui abitavano con la famiglia in contrada, nel foggiano. Si tratta del proprietario dell'azienda agricola che, secondo quanto spiegato dalla Procura di Foggia, è indagato con l'ipotesi reato di omessa custodia e vigilanza dei luoghi dai quali si accede allo specchio d'acqua: non avrebbe vigilato sullo stato della recinzione del vascone che presentava un'apertura dalla quale presumibilmente sono passati i due bambini prima di morire annegati.