Lollobrigida sulla vicenda del treno: "Non fuggo al confronto ma non mi dimetto"

"Per quanto è di mia competenza farò tutto quello che è necessario. Non sono mai fuggito al confronto. Sono convinto di aver agito non solo nell'ambito della legalità e della norma ma nell'interesse dello Stato e per rappresentarlo a Caivano". Così il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida a margine del Forum Coldiretti, ha risposto a una domanda sulla vicenda del Frecciarossa in ritardo dal quale il ministro è sceso eccezionalmente pochi minuti dopo essere salito a Roma Termini, per arrivare in tempo a un evento a Caivano, e di un'eventuale richiesta a riferire in Aula.

E alla domanda sulla richiesta di dimissioni dalle opposizioni ha detto "No, non mi dimetto".

"Quella discesa dal treno non era per andare in vacanza o andare a trovare la mia famiglia, ma per andare a fare il mio lavoro", ha ribadito Lollobrigida. "Per me il vero privilegio - ha aggiunto - è stato quello di stare tra i cittadini di Caivano, a cominciare dai bambini, che sono il nostro futuro e che oggi sono nelle condizioni di tornare a frequentare il parco, grazie al lavoro delle forze dell'ordine e dell'esercito che in tempi velocissimi hanno ripulito quella che era una piazza di spaccio. Lo Stato c'è, c'è in tempi celeri e non solo quando i riflettori erano accesi ma anche nei giorni successivi".