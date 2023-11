La Ue rivede i dati delle previsioni sul Pil italiano: leggero calo nel 2023 leggera crescita nel 2024

La Commissione europea nelle previsioni economiche di autunno ha rivisto oggi allo 0,7% l'attesa della crescita del Pil italiano nel 2023, rispetto allo 0,9% indicato nelle precedenti previsioni.

Rivede invece al rialzo allo 0,9% l'attesa per il 2024, indicato in precedenza allo 0,8%. Nel 2025 l'economia crescerà poi dell'1,2%. L'inflazione è prevista per il 2023 al 6,1% (5,9% nelle attese di settembre) e al 2,7% nel 2024 (2,9% nelle stime precedenti), per poi portarsi al 2,3% nel 2025.

La Commissione stima inoltre che il debito pubblico italiano si porterà dal 141,7% del Pil visto nel 2022 al 139,8% nel 2023, al 140,6% nel 2024 e al 140,9% nel 2025. Il deficit pubblico è atteso al 5,3%% del Pil quest'anno, dopo l'8% del 2022, al 4,4% nel 2024 e al 4,3% nel 2025.