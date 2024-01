La principessa Kate operata all'addome

Kate Middelton è stata sottoposta ad intervento chirurgico all'addome. Lo ha comunicato Buckingham Palace spiegando che la degenza della Principessa del Galles dovrà durare tra i 10 ed i 15 giorni. Fino a Pasqua non sarà presente ad alcun evento ufficiale.

In più si è scoperto che anche Re Carlo III ha bisogno di cure mediche per problemi alla prostata. Tutto avverrà settimana prossima in una clinica di Londra