Ore 15.30 - Jill Biden ha incontrato la moglie di Zelensky

Viaggio a sorpresa della First Lady Usa, Jill Biden in Ucraina. Dopo gli incontri al confine con alcuni profughi la moglie di Joe Biden si è incontrata con la moglie di Zelensky, Olena Zelenska in una scuola di Uzhhorod, una città di 100 mila abitanti a pochi chilometri dal confine con la Slovacchia.