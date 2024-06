La Commissione Europea accusa Apple: violato il Digital Markets Act

La Commissione Europea ha comunicato ad Apple la sua opinione preliminare secondo cui le regole dell'App Store violano il Digital Markets Act (DMA), poiché impediscono agli sviluppatori di app di indirizzare liberamente i consumatori verso canali alternativi per offerte e contenuti. Inoltre, la Commissione ha avviato una nuova procedura di non conformità contro Apple, esprimendo preoccupazioni che i nuovi requisiti contrattuali per gli sviluppatori di app di terze parti e gli app store, inclusa la nuova Core Technology Fee di Apple, non siano sufficienti a garantire l'effettiva conformità al DMA.