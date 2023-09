La Cina vieta ai suoi funzionari di usare l'iPhone

Nuova stretta del governo di Pechino. La Cina ha deciso di vietare ai funzionari governativi l'uso dell'iPhone e di altri dispositivi di marca straniera per motivi di lavoro, estendendo il divieto anche alla possibilità di averli con sé quando ci si trova in ufficio. A riportarlo è il Wall Street Journal secondo il quale si tratta dell'ultimo passo della campagna cinese per provare a ridurre la dipendenza dalla tecnologia straniera e per migliorare la sicurezza informatica interna.

FT