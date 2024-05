L'Estonia valuta l'invio di truppe di terra a sostegno dell'Ucraina

L'Estonia prende in considerazione l'ipotesi di inviare truppe di terra a sostegno dell'Ucraina in questa fase decisiva della guerra contro la Russia. Il consigliere per la Sicurezza nazionale del presidente estone Madis Roll ha affermato che il governo sta discutendo "seriamente" della possibilità rispondendo a un'intervista al portale Breaking Defense, come riportato da Ukrainska Pravda. Secondo il consigliere del presidente estone, il governo sta ora analizzando il potenziale dispiegamento e preferirebbe farlo come parte di una missione Nato "per dimostrare forza e determinazione"