Iran, attacchi anche contro il Pakistan: vittime

Dopo gli attacchi in Siria e Iraq, l'Iran ha colpito nella notte anche in Pakistan. Il Governo di Islamabad ha denunciato l'uccisione di due bambini e il ferimento di altri tr rimasti coinvolti in bombardamenti in località non precisate. L'ambasciatore iraniano all'Onu Saeed Iravani ha difeso gli attacchi contro gli "elementi del Mossad" nella vicina città irachena di Erbil e contro le "basi dei terroristi, compreso l'Isis" a Idlib in Siria cui si sono aggiunti gli ultimi attacchi con anche droni sul vicino Pakistan, che confina con la provincia sud-orientale del Sistan-Baluchestan, annunciando di aver demolito due basi del gruppo separatista sunnita Jaysh al-Adl.