Indi Gregory, lunedì il distacco dalle macchine. Invano l'appello dei genitori e di Pro Vita

I genitori di Indi Gregory hanno visto respingere la loro richiesta di impedire il distacco delle macchine che tengono in vita la loro figlia. La decisione è stata presa oggi dai giudici inglesi, stabilendo che il termine per il distacco dei supporti vitali è fissato a lunedì. A fornire l'aggiornamento Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus, e l'avvocato Simone Pillon, che stanno monitorando la situazione in contatto con i legali inglesi e la famiglia della bambina.