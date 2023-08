Il Traforo del Monte Bianco non sarà riaperto oltre il 18 dicembre

La riapertura del Traforo del Monte Bianco che chiude per interventi programmati di manutenzione non avverrà dopo la data del 18 dicembre. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Valle d'Aosta: "L'unico elemento certo per la Valle d'Aosta sulla questione chiusura Monte Bianco è che la riapertura per noi non può andare oltre il 18 dicembre, sovrapponendosi con un periodo turistico fondamentale per l'economia della Valle d'Aosta". Il presidente ha proseguito: "Se lo spostamento dell'inizio dei lavori non comporta uno slittamento della riapertura del tunnel per noi non sussistono problemi a procrastinare di qualche giorno. Diversamente crediamo sia indispensabile riprogrammare i lavori al Bianco per il 2024".