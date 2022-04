Ore 11.10 - Lo scrive il Moscow Times



Igor Volobuev, numero 2 del colosso russo, è scappato da Mosca e si troverebbe in un luogo sicuro in Ucraina, forse a Kiev. Lo scrive in Moscow Times che riporta anche una dichiarazione dell’uomo: «Combatto con Kiev, i russi stanno uccidendo mio padre»