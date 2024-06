Hunter Biden dichiarato colpevole di acquisto d'arma mentre dipendente da droghe

La giuria del tribunale di Wilmington, Delaware, ha emesso un verdetto senza precedenti: Hunter Biden è stato giudicato colpevole per tutti e tre i capi d'accusa nel processo riguardante l'acquisto di un'arma nonostante la sua dipendenza dalle droghe. Questo segna un momento senza precedenti nella storia giudiziaria statunitense, poiché è la prima volta che il figlio di un presidente in carica viene processato e dichiarato colpevole. Il "First Son" rischia una pena fino a 25 anni di carcere.