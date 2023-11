Hamas non ha ratificato l'accordo trovato con Israele per un cessate il fuoco di quattro giorno. Slittano sia la tregua che il rilascio degli ostaggi a Gaza, inizialmente previsti per oggi. In caso di svolta positiva non avverranno prima di domani. Hamas non avrebbe ancora nemmeno consegnato l'elenco dei nomi delle persone scelte per essere liberate e rimandate a casa.