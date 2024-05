Francia: due agenti della polizia penitenziaria uccisi durante il trasferimento di un detenuto

Questa mattina, all'incrocio autostradale di Incarville, fra Rouen ed Evreux, in Normandia, due agenti della polizia penitenziaria francese sono stati uccisi in un violento assalto al loro furgone di trasferimento. A bordo del veicolo si trovava un detenuto, identificato come Mohamed Amra, noto come 'la mosca', liberato durante l'attacco. Il ministro della Giustizia, Eric Dupond-Moretti, ha confermato che altri tre agenti sono rimasti gravemente feriti nell'aggressione. La caccia all'uomo è ancora in corso nei dintorni dell'autostrada A154 nel nord della Francia.