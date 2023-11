Giallo degli ex fidanzati scomparsi; Filippo Turetta indagato per tentato omicidio

E’ indagato per tentato omicidio dalla procura di Venezia Filippo Turetta, l’ex fidanzato di Giulia Cecchettin. I due ragazzi sono scomparsi lo scorso sabato. Gli inquirenti hanno disposto alcune perquisizioni che si stanno eseguendo in queste ore, anche nell’abitazione in cui il ragazzo viveva coi suoi genitori a Torreglia.

"Dopo una complessa attività disposta innanzitutto alla ricerca e al ritrovamento dei due giovani, e nel contempo diretta anche ad accertare eventuali responsabilità penalmente rilevanti e al loro primo esito, questo Ufficio ha disposto l'iscrizione di Filippo Turetta nel registro degli indagati in relazione al reato di tentato omicidio anche a sua garanzia al fine di consentire le necessarie attività irripetibili", si legge in una nota della Procura veneziana. L’iscrizione nel registro degli indagati del ragazzo è finalizzato a poter fare perquisizioni in casa di Turetta e altri accertamenti altrimenti impossibili da fare.

Intanto, le indagini degli investigatori si stanno concentrando nel lago di Barcis in provincia di Pordenone, dove i vigili del fuoco stanno scandagliando le sponde vicine ai dirupi, adiacenti la strada. La scelta di concentrare le ricerche in quell'area, deriva dai tracciamenti del sistema 'Targa System' che avevano rilevato il passaggio della Fiat Grande Punto nera.

Nella giornata di oggi verranno anche effettuati altri riscontri sulle tracce di sangue e alcune ciocche di capelli trovate nel parcheggio vicino casa di Giulia, dove la ragazza, secondo un testimone, avrebbe litigato animatamente con l'ex fidanzato prima che entrambi scomparissero.