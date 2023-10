Robert Fico vince le elezioni in Slovacchia

Robert Fico, il leader del partito Smer-sd, ha trionfato nelle elezioni in Slovacchia e ha annunciato che sarà necessario un periodo di "due settimane" per condurre i negoziati sulla formazione del nuovo governo. Le elezioni anticipate sono state indette a causa delle dispute tra l'Olano di Igor Matovic e il partito liberale Libertà e Solidarietà (Sas) di Richard Sulík, che hanno portato all'uscita di Sas dalla coalizione governativa. Il governo di Eduard Heger è stato poi sfiduciato, portando alla convocazione delle nuove elezioni. L'affluenza alle urne è stata la più alta dal 2002, con quasi il 67,4% dei cittadini che hanno partecipato al voto.

Fico ha tenuto una conferenza stampa a Bratislava, trasmessa dalla TV Ta3, durante la quale ha dichiarato che la Slovacchia affronta questioni più urgenti rispetto alle relazioni con l'Ucraina. Questo è il quarto mandato di Fico come primo ministro, avendo ottenuto il 23% dei voti con il suo partito Smer-Ds. La competizione elettorale, inizialmente vista come una sfida paritaria, ha visto la sconfitta dei liberali di Slovacchia progressista guidati da Michal Simecka, che molto probabilmente finiranno all'opposizione. Nonostante le proteste nel 2018 in seguito all'omicidio del giornalista Jan Kuciak e della sua fidanzata, durante il suo precedente mandato, Fico aveva stretto legami con gli oligarchi e favorito interessi clientelari. Tuttavia, gli elettori sembrano avergli nuovamente affidato la leadership del paese.

Ora Fico dovrà formare il governo e potrebbe coalizzarsi con il partito Hlas-Sd di Peter Pellegrini e il Partito Nazionale Slovacco (Sns) per ottenere una comoda maggioranza parlamentare. Tuttavia, non disporrà di una maggioranza costituzionale per apportare cambiamenti significativi al sistema elettorale e giudiziario come ha fatto Viktor Orban in Ungheria.

Durante la campagna elettorale, Fico ha adottato una retorica più radicale, criticando l'UE, le sanzioni contro la Russia e rifiutando di supportare l'Ucraina nell'invasione russa. Ha anche espresso critiche verso la NATO, attaccato la comunità LGBTQ+ e utilizzato termini negativi per definire la presidente Zuzana Caputova.

Michal Simecka, il leader di Slovacchia progressista, che si è classificato secondo alle elezioni, ha annunciato che il loro obiettivo è impedire al partito vincitore Smer-Sd di Robert Fico di formare la coalizione governativa, anche se rispetteranno il diritto del primo tentativo di formare il governo da parte di Fico.