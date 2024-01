Crollo alla festa di matrimonio: inchiesta per lesioni e disastro colposi

Il fascicolo di inchiesta aperto dalla la procura di Pistoia per fare luce sul crollo del solaio al Convento di Giaccherino, avvenuto la sera del 13 gennaio durante una festa di matrimonio, vede come reati quelli di lesioni colpose e di disastro colposo. Nei prossimi giorni saranno effettuati accertamenti tecnici, che potrebbero essere fatti nella forma dell'accertamento con il pubblico ministero o per incidente probatorio.