Biden: «Niente missili a medio raggio all'Ucraina»

Ore 16.30 - Retromarcia di Washington

Gli Usa non forniranno i missili a medio raggio promessi a Kiev alcuni giorni fa. Lo ha comunicato il Presidente Usa, Biden. Immediata la dichiarazione di soddisfazione di Mosca.

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev giudica "ragionevole" la decisione del presidente Usa Joe Biden di non fornire all'Ucraina missili a medio raggio in grado di raggiungere la Russia. Lo riporta la Tass. In caso di attacchi alle sue città, la Russia, aggiunge Medvedev, colpirebbe i centri "decisionali criminali", alcuni dei quali sono "ben lontani da Kiev".