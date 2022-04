Biden: «Daremo armi ed altri aiuti l'Ucraina finché ci sarà guerra»

Ore 16.50 - Parla il Presidente Usa

"Continueremo ad aiutare l'Ucraina a difendersi dall'aggressione russa, inviando altre armi e nuovi aiuti, finché continueranno gli assalti e le atrocità". Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è categorico sul conflitto, che potrà terminare solo quando il Cremlino farà un passo indietro. "Non stiamo attaccando Mosca - ribadisce l'inquilino della Casa Bianca -, ma aiutiamo l'Ucraina a difendersi". Dal punto di vista economico Biden ha annunciato lo stanziamento di altri 33 miliardi di dollari a favore dell'Ucraina anche per coprire i mancati introiti legati allo stop dell'agricoltura. Inoltre ha disposto nuove confische e nuove restrizioni contro gli ologarchi russi negli Stati Uniti annunciando che quanto confiscato verrà ceduto all'Ucraina come finanziamento.