Berlino: «La nostra dipendenza dal gas russo scesa al 35%»

Ore 15.50 - Parla il vicecancelliere di Berlino

"La dipendenza della Germania dal gas russo è calata a una quota del 35%". Lo ha detto il ministro dell'Economia Robert Habeck in conferenza stampa a Berlino. Nelle scorse settimane lo stesso vicecancelliere aveva parlato di una quota ridotta al 40%. "Gli approvvigionamenti per l'estate sono garantiti", ha anche affermato. Sollecitando di nuovo al risparmio del gas, il ministro verde ha ribadito che si lavora con forte pressione "per ridurre l'autonomia della Germania velocemente". Anche l'ampliamento delle energie rinnovabili puo' sostituire il gas.