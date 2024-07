Un furgone portavalori è stato assaltato sulla statale 613, all'altezza di Torchiarolo, nel Brindisino. I malviventi hanno esploso colpi di arma da fuoco e incendiato autovetture in entrambi i sensi di marcia per impedire l'intervento delle forze dell'ordine. Attualmente, in direzione nord, si stanno creando lunghe code di autovetture.