Approvato all'unanimità in Senato il Ddl contro la violenza sulle donne

Con 157 voti favorevoli e nessuno contrario il Senato ha approvato all'unanimità il Disegno di Legge contenente le misure contro la Violenza sulle Donne. L''unanimità è stata ottenuto dopo l'accordo e l'intesa tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein.Il provvedimento, che ha già passato l'esame della Camera il 26 ottobre scorso, è così definitivo.

L'interlocuzione tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein per contrastare il dilagare della violenza alle donne si sarebbe concretizzata sostanzialmente in due ordini del giorno che sono stati approvati dall'Aula del Senato, dopo essere stati riformulati. Con gli ordini del giorno, presentati dal Pd al ddl del governo contro la violenza alle donne, si impegna il governo a mettere in campo "disegni di legge" che intervengano "sulla prevenzione e sul contrasto della violenza sulle donne e la violenza domestica, a completamento della normativa vigente, al fine di iniziare l'iter parlamentare in tempi rapidi".