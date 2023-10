World Pasta Day, il 25 ottobre si festeggia il piatto preferito dagli italiani

Universale, buona, nutriente, salutare, sostenibile e accessibile. Parliamo della pasta, un alimento talmente importante per l’umanità da meritarsi una giornata a lei completamente dedicata: il World Pasta Day. La ricorrenza, organizzata da Ipo (International Pasta Organization, altrimenti detta “l’Onu della pasta”) e Unione Italiana Food, si tiene ogni anno il 25 ottobre e rappresenta un vero e proprio invito alla riflessione condivisa. Veicolo di storia, di cultura, di tradizione e di ricordi, simbolo di benessere e fonte di ottimismo e socialità, la pasta è un cibo in continua evoluzione, in Italia come nel mondo. Soffermarsi a pensare ai successi ottenuti in quest’ultimo quarto di secolo da un alimento così basilare non può che essere una buona idea, etica e consapevole. L’hanno fatto, con le loro ricette originali, anche tanti chef protagonisti del panorama italiano. I quali, portavoce della ristorazione di alto livello, si sono impegnati nella valorizzazione di questo alimento, ma sempre all’insegna della loro personale filosofia.

Ecco le proposte a tema per il World Pasta Day di grandi chef in grandi ristoranti.