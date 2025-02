William e Kate tornano in Galles tra dolci, tradizioni e qualche frecciatina

William e Kate tornano in Galles, dopo un anno di assenza, precisamente da quando la Principessa fu ricoverata nel gennaio 2024 per l'intervento chirurgico all'addome e la successiva lotta contro il cancro. Il loro primo impegno pubblico del 2025, subito dopo una breve vacanza esotica a febbraio, li ha portati nel Paese che, per tradizione, è legato alla famiglia dell’erede al trono. Ma stavolta c'era un motivo in più per recarsi in Galles: incontrare le persone duramente colpite dalle alluvioni che hanno devastato la regione lo scorso novembre.

Dopo il loro soggiorno a Mustique, l'isola caraibica che era stata una meta cara alla principessa Margaret, sorella di Elisabetta II, William e Catherine hanno preso un treno diretti a Pontypridd, una città gallese dove hanno avuto l’opportunità di apprezzare la cultura locale, l’ospitalità e la solidità della comunità. "Abbiamo apprezzato la cultura gallese, l'ospitalità e osservato il valore di una comunità forte", hanno commentato i principi, arrivati a Pontypridd in treno, un mezzo di trasporto amato dalla defunta regina Elisabetta, che lo utilizzava regolarmente per attraversare il Regno Unito, da sud a nord e da est a ovest.

Kate è scesa dal treno indossando un cappotto rosso con una giunchiglia gialla appuntata al bavero, simbolo del Galles, e si è avventurata lungo la banchina della stazione, mano nella mano con il principe William. Un gesto più unico che raro. A completare il suo look, portava una borsa marrone piuttosto ampia, al posto delle consuete pochette da cerimonia. È stato un gesto che ha reso la coppia particolarmente normale e naturale, come non li si era mai visti prima: una coppia semplice e disinvolta, quasi come qualsiasi altra persona. Al ritorno verso Windsor, la scena si è ripetuta: Kate e William si sono avviati di nuovo verso il treno, tenendosi per mano, lasciando intendere la loro complicità e semplicità.

Dopo il lungo periodo di malattia, culminato nel video di settembre che annunciava la fine della chemioterapia per Kate, la comunicazione della coppia principesca è diventata decisamente più spontanea e genuina.

La malattia e l'affetto ricevuto sembrano aver fatto evolvere il loro atteggiamento verso un approccio più naturale, quasi come se Kate avesse lasciato alle spalle l'immagine di «magnolia d’acciaio» o «marshmallow forgiato con la saldatrice», soprannomi spesso usati per la Queen Mum, a cui la principessa del Galles è spesso paragonata.

Il viaggio in Galles, a pochi giorni dal primo marzo, la festa di San David, patrono del Galles, è stato breve ma significativo. Durante questa visita, i principi hanno fatto tappa in botteghe locali, hanno interagito con i mercanti del mercato, e si sono anche cimentati nella preparazione dei dolci tipici della regione. William, scherzando, ha detto: “Non pensavo di avere queste incredibili capacità culinarie!”. Kate lo ha lodato per il suo impegno, mentre lui ha continuato a scherzare con la proprietaria della pasticceria: “Mi sa che i biscotti che abbiamo fatto dovrai venderli a metà prezzo”. Una simpatica conversazione che ha rivelato una nuova faccia della coppia, più informale e alla mano.

Anche Meghan ha mostrato una passione per la cucina e, in particolare, per l'arte della pasticceria, come dimostrerà nel suo nuovo show su Netflix, With love, Meghan, che debutterà martedì prossimo. Dopo aver sfornato i biscotti, William e Kate hanno visitato il Meadow Street Community Garden and Woodland, dove hanno incontrato numerosi giovani volontari giardinieri. Qui, Kate ha avuto un’occasione per una piccola, dolce vendetta. Rivolgendosi ai ragazzi, ha detto: "Vi manderò la ricetta della mia marmellata di prugne, così potrete provarla." “È deliziosa”, ha confermato William, aggiungendo, naturalmente, che la ricetta sarebbe stata completamente gratuita. Un gesto che molti hanno interpretato come una frecciata lanciata in modo scherzoso verso Meghan e il suo progetto lifestyle.

Infatti, solo pochi giorni prima, Meghan, nel video di lancio del suo brand As Ever, aveva parlato anche lei di marmellate, dicendo: "Si sa, la marmellata è roba mia", con un sorriso ammiccante. E facendo intendere che quello sarebbe stato uno dei primi prodotti che avrebbe venduto sul suo sito. Non solo. La duchessa era stata presa in giro per aver inviato a influencer amici dei vasetti di composta, ancora con il vecchio marchio American Riviera Orchard.

Non va dimenticato che il Galles ha sempre avuto un posto speciale nel cuore della corona britannica, come parte integrante del regno che merita una cura particolare.

Il Galles, infatti, ha avuto una storia turbolenta con la monarchia. Nel 1969, la regina Elisabetta organizzò una cerimonia solenne a Caernarfon per l'investitura di Carlo come Principe di Galles, un titolo che portava con sé una forte connotazione simbolica. All'epoca, l'atmosfera tra il popolo gallese e la corona non era affatto favorevole, motivo per cui Carlo si impegnò ad imparare il gallese. Le monete commemorative della sua investitura riportavano, sul retro, il profilo del giovane principe e l’immagine del drago gallese, inciso anche in lingua gallese.

Oggi, grazie alla devolution, il Galles ha ottenuto una maggiore autonomia politica, ma il desiderio di indipendenza rimane vivo, come testimonia il dibattito lanciato dall'Independent Commission on the Constitutional Future of Wales lo scorso anno.

Nel corso dei secoli, molti Principi di Galles sono passati alla storia, alcuni legati a gesta eroiche, altri per motivi controversi. Un esempio è il "Principe Nero", figlio di Edoardo III, che portò il titolo per 33 anni, fino alla sua morte nel 1376, senza però riuscire mai a salire al trono. Altri, come il Principe Reggente Giorgio IV, noto per i suoi eccessi e il suo stile di vita da "Principe del Piacere", sono rimasti celebri per il lusso sfrenato e l'indebitamento che caratterizzò la loro vita.