Kate Middleton e William assenti ai BAFTA: ecco perché

L’assenza del principe William e della principessa Kate alla cerimonia dei BAFTA 2025 non è passata inosservata. Tradizionalmente, il principe di Galles, in qualità di presidente della British Academy of Film and Television Arts, partecipa all’evento annuale celebrato alla Royal Festival Hall di Londra, spesso accompagnato dalla moglie. Tuttavia, quest’anno la coppia ha scelto di dare priorità alla famiglia, optando per una vacanza in un’esclusiva isola caraibica.

L’ultima apparizione congiunta dei principi del Galles ai BAFTA risale al 2023, poco dopo la scomparsa della regina Elisabetta II. La loro presenza sul red carpet era stata accolta con grande entusiasmo, segnando uno dei momenti più attesi della serata. Ma già nel 2024, Kate aveva dovuto rinunciare a causa della sua malattia, lasciando William a rappresentare da solo la coppia reale.

Quest’anno, molti si sono interrogati sui motivi della loro assenza, ipotizzando un possibile legame con la salute della principessa. Tuttavia, la spiegazione sembra essere molto più semplice. Secondo la giornalista Kate Mansey del Times, l’assenza di William e Kate è dovuta alla coincidenza della cerimonia di premiazione con le vacanze scolastiche di metà trimestre, che nel Regno Unito si svolgono tra il 17 e il 21 febbraio. La coppia ha deciso di trascorrere questo periodo con i figli George, Charlotte e Louis, preferendo un contesto più intimo ai riflettori della serata di gala.

La loro destinazione? Mustique, un rifugio esclusivo e blindato, noto per la sua privacy assoluta. Situata nell’arcipelago di Saint Vincent e Grenadine, l’isola è stata per anni una meta amata dalla famiglia Middleton, tanto che Kate vi trascorreva le vacanze già da bambina. Anche la madre della principessa, Carole Middleton, si troverebbe lì, probabilmente per festeggiare il suo 70° compleanno insieme alla famiglia.

Fonti vicine ai reali hanno rivelato che William, Kate e i loro figli sono partiti giovedì scorso, viaggiando in business class fino a Saint Lucia, per poi proseguire su un jet privato fino a Mustique. Qui nel 2019 - in occasione delle vacane estive - avevano alloggiato in una lussuosa villa da 27.000 sterline a settimana, con chef e personale di servizio a disposizione. L’isola, che ospita solo 500 residenti, impone una rigorosa no-fly zone, garantendo la massima riservatezza ai suoi ospiti, tra cui celebrità come Mick Jagger, Daniel Craig e Kate Moss.

Questa è la seconda vacanza nel giro di poche settimane per William e Kate. La famiglia aveva infatti trascorso i primi giorni dell'anno a Courchevel, nelle Alpi francesi, una delle mete sciistiche più esclusive d'Europa. Tra piste innevate spettacolari e una vista mozzafiato sul Monte Bianco, i principi del Galles hanno goduto di momenti di relax sugli sci insieme ai loro tre figli, prima di concedersi questa nuova pausa ai Caraibi.

La scelta di prendersi una pausa dai doveri reali arriva dopo un anno difficile per la coppia, segnato dalla doppia diagnosi di tumore di re Carlo III e della stessa Kate. Ora che la situazione sembra più stabile, i principi del Galles sembrano intenzionati a recuperare il tempo perduto con i loro figli.

Se per i BAFTA la loro assenza è stata una delusione, per William e Kate il red carpet può aspettare: la famiglia viene prima di tutto.