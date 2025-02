Meghan Markle, continua il flop del suo brand: ora a cambiare è il nome

Meghan Markle ci riprova. Dopo il clamoroso flop del suo primo tentativo imprenditoriale con American Riviera Orchard (ARO), la Duchessa del Sussex ha frettolosamente cambiato strategia, presentando un nuovo marchio: As Ever. Un rebranding lampo, che sembra più un disperato tentativo di salvare la faccia che una mossa strategica ben ponderata.

Lanciato in pompa magna l'anno scorso con un’idea semplice – vendere marmellate artigianali griffate Meghan – American Riviera Orchard si è rivelato un autentico buco nell’acqua. Tra errori burocratici, mancanza di una visione chiara e problemi con il marchio, il progetto si è sgretolato sotto il peso delle sue stesse ambizioni. I barattoli di marmellata, inviati strategicamente a celebrità come Chrissy Teigen e Kris Jenner, non hanno generato la frenesia sperata, e il nome stesso del marchio è stato contestato da Harry & David, azienda proprietaria del marchio "Royal Riviera". A peggiorare le cose, Meghan ha dovuto fare i conti con la difficile realtà di una registrazione del marchio che non riusciva a decollare, a causa di problemi legali e normative, come il rifiuto della domanda di marchio per American Riviera Orchard da parte dell'ufficio brevetti degli Stati Uniti.

Dopo un periodo di silenzio, Meghan è stata costretta a correre ai ripari, abbandonando ARO e reinventandosi con As Ever, un nome che, secondo lei, racchiude il senso di continuità con il suo amato blog di lifestyle The Tig chiuso anni fa. La Duchessa ha più volte sottolineato di non aver potuto condividere a lungo la sua passione per il cibo e la casa, lasciando intendere che la causa fosse legata ai sacrifici fatti per la famiglia reale e per amore di Harry. Peccato che la “continuità” sembri più un disperato riciclo di idee fallimentari che un vero sviluppo strategico. La fretta con cui è avvenuto il cambio di rotta è evidente. Gli utenti più attenti hanno scoperto che il sito Shopify originale di American Riviera Orchard è stato chiuso e che un nuovo negozio online As Ever è comparso improvvisamente, alimentando il sospetto che il tutto sia stato improvvisato all’ultimo minuto. La conferma è arrivata da un video su Instagram in cui Meghan, con fare entusiasta, annuncia il nuovo marchio direttamente dal giardino di Montecito, con tanto di cameo del Principe Harry.

Con As Ever, Meghan promette una gamma più ampia di prodotti: oltre alle famigerate marmellate, ci saranno tovaglie, candele profumate, attrezzi da giardinaggio, stoviglie e persino articoli per la cura della pelle. In teoria, un brand di lifestyle di lusso; in pratica, una lista caotica di prodotti senza una vera strategia di mercato. Il marchio non sembra avere un’identità precisa: da un lato c'è il richiamo al suo passato con The Tig, dall'altro una scelta di prodotti che sembra più un collage casuale delle sue passioni che una proposta ben strutturata per i consumatori.

A peggiorare le cose, il business model rimane poco chiaro: Meghan ha dichiarato che Netflix è ora suo “partner commerciale”, confermando che alcuni dei prodotti saranno venduti nei negozi fisici “Netflix House” in apertura a Dallas e Philadelphia. Ma, come fanno notare gli esperti, se lo show di Meghan su Netflix non avrà successo, i suoi prodotti verranno rapidamente tolti dagli scaffali, lasciando As Ever senza un canale di vendita concreto. E se Netflix decidesse di abbandonare il progetto, chi salverà il marchio?

Nella sua narrazione, Meghan insiste che questo progetto rappresenta la sua vera passione, qualcosa che ha sempre voluto condividere con il pubblico. Non solo. Nel tentativo di rilanciare la sua reputazione e dare maggiore visibilità al nuovo brand, Meghan Markle ha coinvolto anche la figlia di tre anni, la Principessa Lilibet. Un’immagine rarissima che mostra la coppia madre-figlia mentre cammina mano nella mano su un prato in California, con palme e l'Oceano Pacifico sullo sfondo. Entrambe scalze e vestite di bianco, nell'immagine si nota bene anche il dettaglio dei capelli biondi con sfumature rosse della bambina, probabilmente ereditati dal padre, il Principe Harry.

Tuttavia, dietro i sorrisi e le dichiarazioni sentimentali, la realtà sembra ben diversa: un altro tentativo di monetizzare il suo nome senza una reale competenza nel settore. La verità è che American Riviera Orchard è stato un fallimento su tutta la linea, e As Ever potrebbe seguirne la stessa sorte se non riuscirà a distinguersi come un vero brand.

Meghan continua a insistere che “come sempre” è il motto/principio che guida il suo nuovo progetto, ma forse è proprio questo il punto: “come sempre”, Meghan si affida alla sua immagine di celebrità per cercare di vendere sogni, senza riuscire a costruire una solida base imprenditoriale. La verità è che ogni passo sembra essere accompagnato da un’ombra di incertezze: non solo il suo show Netflix potrebbe non decollare, ma anche il suo marchio potrebbe essere destinato a diventare l’ennesima trovata estemporanea, esattamente come il suo precedente tentativo con ARO.

Resta da vedere se i consumatori saranno disposti a credere ancora una volta alla sua favola imprenditoriale o se, come il suo precedente marchio, anche As Ever sarà destinato a sparire nel nulla... e in fretta. E, se così fosse, Meghan avrà fatto una figuraccia, da cui questa volta potrebbe essere più difficile risollevarsi.