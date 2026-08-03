William batte Kate: ora è lui il reale più amato dai britannici

Per anni Kate Middleton è stata considerata l’arma segreta della monarchia britannica, la figura capace di trasformare un’apparizione pubblica in un evento e un semplice abito in un fenomeno di costume. Eppure, nella classifica del gradimento reale, questa volta è il marito a precederla. Secondo l’ultimo sondaggio pubblicato da YouGov il 30 luglio 2026, il principe William è il membro più amato della Royal Family: il 76% dei britannici dichiara di avere un’opinione positiva di lui, contro il 74% raccolto dalla Principessa del Galles. Una vittoria di misura, appena due punti percentuali, che sembra tuttavia raccontare qualcosa del futuro della Corona.

William diventa il volto più rassicurante della monarchia

Il risultato non rappresenta un improvviso ribaltamento, quanto la conferma di una tendenza già emersa negli ultimi rilevamenti. Negli ultimi anni William ha progressivamente abbandonato l’immagine del giovane principe per assumere quella di un futuro sovrano. La malattia di re Carlo III, il temporaneo allontanamento di Kate dagli impegni pubblici e le tensioni che continuano ad attraversare la famiglia lo hanno costretto a trovare un equilibrio tra responsabilità istituzionali e protezione della propria sfera privata. Una posizione complessa, affrontata attraverso una presenza misurata, priva di gesti eclatanti e costruita intorno a temi come l’ambiente, la salute mentale e il contrasto alla marginalità sociale.

La sua popolarità sembra nascere proprio da questa combinazione di continuità e modernità. William non mette in discussione il linguaggio della monarchia, ma cerca di renderlo più essenziale, meno distante e apparentemente più vicino alla sensibilità contemporanea. Non è il reale che promette una rivoluzione, bensì quello al quale il pubblico sembra disposto ad affidare il prossimo capitolo della Corona.

Kate resta la grande forza simbolica dei Windsor

Essere seconda, peraltro con il 74% dei consensi, non ridimensiona affatto il peso di Kate. La Principessa del Galles conserva una capacità di identificazione che nessun’altra donna della famiglia reale possiede: rappresenta eleganza, disciplina e stabilità, ma anche una forma di vulnerabilità divenuta particolarmente evidente dopo l’annuncio della malattia. La prudenza con cui ha ripreso gli impegni ufficiali ha contribuito a rafforzare il legame emotivo con il pubblico, senza però trasformare la sua esperienza privata in un racconto continuamente esposto.

Più che una gara tra marito e moglie, la classifica mostra dunque la forza della coppia sulla quale poggia il futuro dei Windsor. Dietro di loro si trova la principessa Anna, apprezzata dal 70% degli intervistati per la sua instancabile dedizione al lavoro, mentre re Carlo raggiunge il 62%. Il sovrano ottiene inoltre un risultato significativo: il 68% dei britannici ritiene che stia svolgendo bene il proprio ruolo, il dato più alto registrato finora dal tracker di YouGov.