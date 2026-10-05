Wellness Week, Milano cambia ritmo

Milano capitale del benessere con la terza edizione della Wellness Week. A partire da oggi e fino a domenica 11 ottobre, la città, infatti, si apre al mondo delle buone abitudini, del movimento e della saluta mentale grazie a un ricco palinsesto di attività. Ideata da CIAOMONDO.world, la community di Licia Florio, la settimana del wellness arriva in un momento di grande attenzione per il benessere, inteso come insieme di attività e discipline volte migliorare la qualità della vita. L’iniziativa, che lo scorso anno ha coinvolto oltre cinque mila persone con più di 120 eventi live, ha scelto come filo conduttore Stronger Together, ossia l’idea che la condivisione sia fondamentale perché tutti stiamo bene. «Stronger Together nasce dalla convinzione che il nostro benessere sia profondamente legato a quello delle persone che ci circondano», ha spiegato la fondatrice della piattaforma che propone oltre 150 ore di classi live ogni mese, «Essere forti insieme significa creare connessioni, sostenersi, condividere energie e generare nuovi modi di stare bene». Così la Milano Wellness Week si sviluppa tra sport all’aperto ed esperienze trasversali, in una visione di benessere che va ben oltre il movimento fisico. In scaletta, infatti, oltre ai classici, come yoga, pilates, walking e allenamento, non mancano appuntamenti sul respiro, riflessioni sulla longevità, workshop e sound experience. Nel dettaglio, il percorso muove dagli studi e le scuole coinvolte – Aethos Milan, AP8 – Brera, AP8 – Melloni, Aura Yoga, Beyond. Moscova, Beyond. Darsena, Blu Studio, Formula. House of Core, Grit+Grace, Holistic Escapes, Lo Studio Bianco, Noï, Saha Studio, Studio Ha-Tha, The Sanctuary, Spazio Garibaldi 77 e YDUN – per raggiungere boutique, hotel, studi, showroom e terrazze. Tutte le attività sono gratuite, ma bisogna prenotarsi sulla pagina dedicata alla Wellness Week di Ciaomondo.